Vertellingen, wielerpoëzie en Halloween in pop-up Biertuin CDR

08 oktober 2020

07u44 1 Roeselare De poort van de De poort van de coronaveilige pop-up Biertuin van Beer to Taste langs de Nieuwe Wijkstraat 14 gaat eind oktober definitief dicht. Maar zytholoog, thuisbrouwer en biergids Belinda Eelbode plant er eerst nog drie activiteiten.

Op zaterdag 17 oktober verwelkomt ze tussen 17 en 18 uur Miguel Boutty voor een verteluurtje. Miguel brengt, uit zijn ervaring als 15 gids, zijn favoriete Westhoekverhalen in combinatie met tips en tricks rond verteltechnieken. Het verteluur bijwonen kost 10 euro inclusief apero naar keuze. Op zaterdag 24 oktober zakt Patrick Cornillie af naar de Biertuin voor ‘Streuvels met de fiets’. Tussen 18 en 19 uur dompelt hij je onder in zijn wielerpoëzie. Deelnemen kost eveneens tien euro inclusief Streuvelsbiertje en een portie kaas. Honden zijn die avond welkom. Afsluiten doet Belinda tot slot in Halloweensfeer op zaterdag 31 oktober. Tussen 15 en 17 uur worden de kinderen door Marie Decock geschminkt in Halloweenstijl, terwijl de kinderen tussen 18.30 en 22 uur geëntertaind worden met griezelverhalen. Ook kunnen de kinderen een griezelschilderij maken onder leiding van en met ontwerp van striptekenaar Stef Selschotter. Voor de volwassenen zijn er daarentegen van 18.30 tot 22 uur Halloweenbiertjes en andere drankjes. Ook de nodige Halloweenhapjes worden voorzien. Voor elke activiteit is Inschrijven via info@beertotaste.be of via WhatsApp aan 0476/29.34.61 vereist. Tot eind deze maand is de Biertuin, naast de geplande evenementen, open van donderdag tot en met zondag van 14.30 tot 22 uur. Belinda ontvangt maximaal 30 personen in bubbels.