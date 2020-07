Verstopte schoorsteen jaagt rook van afvalbrand in woonkamer: bejaarde man licht bevangen VHS

30 juli 2020

19u18 2 Roeselare De brandweer repte zich donderdagavond naar de Koolbrandersstraat in Beitem. Daar was brand gemeld in een woning. Een verstopte schoorsteen bleek de boosdoener maar een echte brand was er niet.

Een bejaarde man die alleen woont, besloot donderdagavond om wat afval te verbranden in de kachel die in zijn woonkamer staat. Wat de man niet wist, was dat zijn schoorsteen verstopt was. Daardoor werd de rook uit de kachel niet via de schoorsteen afgevoerd maar wel in de woonkamer gestuwd. De bewoner raakte daarbij licht bevangen. Hij werd buiten opgevangen. De brandweer haalde de kachel en wat toebehoren naar buiten. De ladderwagen werd ingezet voor een controle aan de bovenkant van de schoorsteen. De interventie, die plaatsvond vlak bij de drukke Meensesteenweg, had voor redelijk wat bekijks.