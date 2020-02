Verstekmakende bijzitters riskeren 600 euro boete, grootste deel daagt ook niet op rechtbank op LSI

10 februari 2020

16u25

Bron: LSI 0 Roeselare Acht Roeselarenaars die op 26 mei 2019 niet als bijzitter kwamen opdagen in een kiesbureau bij de verkiezingen, riskeren elk 600 euro boete. Zeven van hen stuurden ook naar de rechtbank hun kat.

Enkel Nathalie D. (31) uit Roeselare kwam zich samen met haar advocaat voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Ze had zich naar eigen zeggen overslapen en kwam te laat in het kiesbureau aan. Een minnelijke schikking van 250 euro die haar werd voorgesteld kon ze door financiële moeilijkheden niet betalen. Aan de rechter vroeg ze mild te zijn. De zeven andere gedagvaarde bijzitters stuurden ook naar de rechtbank hun kat. Hun excuses toen ze werden verhoord: oproepingsbrief niet goed begrepen, overslapen, ziek, aan het werk, vergeten, autopech,…” De rechter velt op 17 februari een vonnis.