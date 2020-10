Verse SprUiTjes wil talent van bij ons meer podiumkansen geven Charlotte Degezelle

02 oktober 2020

12u15 0 Roeselare Met het gloednieuwe platformVerse SprUiTjes wil projectvereniging BIE het podiumtalent uit de regio Midwest meer aan de bak laten komen. Artiesten, of het nu muzikanten, goochelaars of dansers zijn, kunnen via het platform een gratis online visitekaartje aanmaken, terwijl organisatoren er het talent uit de regio, inclusief hun financiële plaatje, kunnen ontdekken.

Elke dag oefenen talloze artiesten uit de regio in kille kelders, ateliers achteraan in de tuin, polyvalente ruimtes, zolders,… Eén voor één worden ze gedreven door de ambitie om hun creaties te tonen aan een publiek. En hier wil projectvereniging BIE als intergemeentelijke cultuurwerking in Midden-West-Vlaanderen een steentje bijdragen. “Met het platform Verse SprUiTjes willen we alle mensen met talent meer podiumkansen geven en hen in contact brengen met organisatoren”, zegt Nessim Ben Driss, voorzitter stuurgroep cultuur bij DVV Midwest en Moorsleeds schepen van cultuur. “In eerste instantie is Verse SprUiTjes een tool, een hulpmiddel voor organisatoren, van wijkcomités over caféuitbaters tot gemeentebesturen”, pikt Annelies Anseeuw van BIE in. “Op het platform kunnen zij terecht voor alle relevantie info over de artiesten in de regio. Artiesten is trouwens een breed begrip. Ze vinden er muzikanten, fanfares, koren, goochelaars, dansers, stand-upcomedians… Belangrijk is dat er ook steeds een prijsindicatie te vinden is, vaak toch een doorslaggevend iets bij het boeken. Daarnaast is Verse SprUiTjes een visitekaartje voor de artiesten. Ze kunnen op het platform een gratis portfolio aanmaken dat ze constant kunnen updaten. Werkelijk alle performers kunnen zich aanmelden. Enige voorwaarde is dat ze een link hebben met de Midwestgemeenten.”

En dat is ook nieuw want tot nu toe was BIE actief in Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. “Vanaf 2021 sluit ook Wingene aan”, weet Ria Beeusaert-Pattyn, ondervoorzitter van BIE en Lichtervelds burgemeester. “Bovendien kantelt BIE volgend jaar ook in Midwest (Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden nvdr.). We hopen dan ook dat er de komende jaren nog enkele van de Midwest-gemeenten zich zullen aansluiten bij BIE. Op vandaag mikken we met Verse SprUiTjes alvast op alle stedenen gemeenten uit Midwest.”

Meer op http://www.versespruitjes.be.