Verschillende overlijdens in rusthuis Vincenthove door corona: “We hebben een uitbraak gehad op één afdeling, maar nu is alles onder controle” Alexander Haezebrouck

09 april 2020

12u41 0 Roeselare In rusthuis Vincenthove in Roeselare zijn de afgelopen weken ook verschillende bewoners overleden aan het coronavirus. “Kort na de start van de lockdown hadden we een uitbraak op één afdeling, ondertussen is alles onder controle”, zegt directrice Soetkin Kesteloot.

“De bewoners vertoonden symptomen van corona, maar we konden toen niet testen”, vertelt Kesteloot. “Uiteindelijk zijn maar vijf bewoners bij ons getest geweest, een aantal daarvan bleek besmet te zijn met het virus.”

Volgens onze info liet ondertussen ongeveer de helft van de besmette bewoners het leven door het virus. “We hadden de pech dat het virus nog bij ons is binnen gekomen voordat we de deuren moesten sluiten. Op die ene afdeling is de situatie ernstig geweest, maar er zijn ook bewoners die er gelukkig opnieuw bovenop zijn gekomen. We zijn er ook in geslaagd het virus niet te laten overgaan naar andere afdelingen. Het is jammer genoeg een virus dat een grote impact kan hebben op deze kwetsbare groep. Op dit moment is de situatie onder controle en heerst hier geen crisissfeer. We zijn op de goede weg. We hebben ook geen personeelstekort, we kunnen het werk goed aan.”

In Vincenthove verblijven 130 bewoners. Het rusthuis kreeg geen testkits van de overheid om alle bewoners te testen op corona.