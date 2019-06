Verrassend: Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut pakt uit met studierichting sport Charlotte Degezelle

05 juni 2019

20u09 0 Roeselare Het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) introduceert vanaf volgend schooljaar de studierichting Sport in het eerste middelbaar waarbij de leerlingen voor drie uur extra sport, en dus in totaal vijf uur, kunnen kiezen. Vanaf 1 september 2020 wordt de richting ook gelanceerd in het tweede jaar waar tot zeven uur extra sport, en dus in totaal negen uur, in de lessentabel prijkt. De nieuwe studierichting focust niet alleen op actief sporten, maar ook op het wetenschappelijke. Ambassadeurs van de nieuwe opleiding zijn oud-leerlingen en profrenners Yves Lampaert en Jelle Wallays.

Verrassend is de keuze van het VABI zeker. De school langs de Zuidstraat is al decennialang bekend voor haar opleidingen gelinkt met de land- en tuinbouw en dierenzorg, en pakt nu plots uit met een studierichting Sport. “De vernieuwing van het secundair onderwijs biedt kansen. Binnen Scholengroep Sint-Michiel wordt er tot nu toe geen sportonderwijs aangeboden en wij krijgen de kans om dit vanaf volgend schooljaar te introduceren”, vertelt directeur Bart Vandenberghe. “Op die manier hopen we een nieuw profiel van leerlingen aan te trekken: jongeren die geïnteresseerd zijn in sport, wetenschappen en sociale vaardigheden. We hopen op 1 september met een 12-tal leerlingen van start te kunnen gaan maar beseffen dat de nieuwe opleiding sowieso zal moeten groeien. VABI is gekend voor zijn land- en tuinbouw en dierenzorg dus het zal wat tijd vragen om bekend te raken dat leerlingen hier ook de kaart van de sport kunnen trekken.”

Op infrastructureel vlak is het VABI alvast klaar voor de nieuwe uitdaging. “De grote sporthal op de campus kreeg recent een nieuwe sportvloer en is uitgerust met enorm veel sportmateriaal. Daarnaast is een dossier ingediend om de oude sporthal te renoveren. Die werken moeten binnen een zestal maanden kunnen starten. Daarnaast hebben we ook een fitness, een atletiekpiste, voetbalveld en faciliteiten voor onder meer kogelstoten en verspringen.”

Maar wat houdt die nieuwe opleiding nu precies in? Vanaf 1 september kunnen jongeren die zich inschrijven voor het eerste middelbaar kiezen voor de basisoptie Sport. “Dit betekent dat ze, zowel in de A- als de B-stroom, naast de 28 uur aan algemene vakken voor drie extra uren sport kunnen kiezen”, duidt de directeur. Dit dus bovenop de standaard twee uren sport die in het standaard lessenpakket zit. “Vanaf 1 januari 2020 wordt de basisoptie ook gelanceerd in het tweede jaar. “Zowel in de A-als de B-stroom zullen de leerlingen kunnen kiezen voor vijf of zeven uur extra sport bovenop de vaste twee uren. De focus ligt hier niet enkel op het actief sporten, maar ook op het wetenschappelijke aspect zoals gezonde voeding, de bewegingsdriehoek, ergonomie,… Bij het actief sporten komen in eerste instantie atletiek, gymnastiek, ritmiek en balsporten aan bod maar ook meer alternatieve sporten als freerunning, frisbee en oriëntatielopen. De rode draad doorheen de opleiding moet afwisseling en plezier in sport zijn.” Ook in de tweede graad wil het VABI de sportieve lijn doortrekken. Nu al garanderen ze dat de TSO-richting Biotechnieken en de BSO-opleiding Plant, Dier en Milieu straks uitgebreid worden met twee uren extra sport.

Ambassadeurs van de nieuwe opleiding zijn regionale wielercoryfeeën Yves Lampaert uit Ingelmunster en Stadenaar Jelle Wallays. Beide zijn oud-leerlingen van het VABI. “Moest die studierichting in mijn tijd al bestaan hebben, dan had ik er direct voor gekozen”, aldus Lampaert. “De lessen lichamelijke opvoeding waren mijn ding en ik was er ook best goed in. Ik heb destijds na de schooluren , op karakter, nog heel wat inspanningen moeten leveren om te staan waar ik nu sta.” Wallays is het VABI nog altijd dankbaar. “In m’n laatste jaar kreeg ik de kans om naar het WK in Mexico te gaan. Dankzij de school mocht ik mijn eindwerk vroeger inleveren”, zegt Jelle. “Dat WK werd een duw in de rug, de doorbraak voor mijn profcarrière en dat heb ik een stukje te danken aan het VABI. De nieuwe richting is een leuk initiatief en biedt zeker extra kansen voor de leerlingen.”

