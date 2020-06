Verpleger rijdt te snel aan wegenwerken op E403 in Roeselare: acht dagen rijverbod LSI

25 juni 2020

10u44

Bron: LSI 0 Roeselare Een 39-jarige verpleger is door de Kortrijkse politierechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een boete van 320 euro.

Op 31 oktober 2019 reed hij aan de wegenwerken op de E403 in Roeselare 142 kilometer per uur. Door de werken gold er echter een snelheidsbeperking van 70 per uur. De politierechter stond toe dat Stijn V. zijn rijverbod tijdens de weekends mag uitzitten.