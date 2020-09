Verpleegkundeschool lanceert nieuw leertraject voor zorgkundigen die zich willen omscholen tot verpleegkundigen Sam Vanacker

19u47 24 Roeselare Ic Dien, de hogeschool voor HBO Verpleegkunde in de Westlaan, heeft donderdag het startschot gegeven van een nieuwe opleiding waarbij zorgkundigen zich kunnen omscholen tot verpleegkundigen terwijl ze aan het werk blijven.

Met het nieuwe driejarige leertraject ‘JA, WEL’ binnen de graduaatsopleiding verpleegkunde hoopt de school tegemoet te komen aan vragen vanuit het werkveld. Vijftien zorgkundigen begonnen donderdag aan de opleiding in Roeselare. “We mikken op zorgkundigen die al aan de slag zijn in ziekenhuizen of rusthuizen”, zeggen trajectcoördinator Hilde Neirynck en beleidsondersteuner Hannelore Deceuninck. “Vaak wordt gekozen voor een fulltime opleiding, maar dan zijn de werkgevers hun personeel kwijt. In dit geval kunnen ze op de zorgkundigen blijven rekenen tijdens de opleiding. Wekelijks is er op maandagavond en op donderdag les. Op donderdag gaat het telkens om een volle dag, dus een van de voorwaarden is wel dat de cursisten niet fulltime werken.”

Dat het nieuwe traject nu gelanceerd wordt, is geen toeval. “We merken toch dat de interesse voor verpleegkunde gestegen is sinds de coronacrisis. Dan hebben we het niet louter over jongeren, maar ook over een ander divers publiek van mensen die al in het werkveld staan en al langer twijfelden om de stap te zetten naar verpleegkunde. Heel vaak kregen we de vraag of de opleiding te combineren was met werken. Daar bieden we nu een antwoord op.”