Veroordeling nummer 17: acht maanden effectieve celstraf en boete voor steen in ruit buur LSI

22 mei 2019

18u06

Bron: LSI 0 Roeselare De 42-jarige man uit Roeselare die in september 2017 met een hamer de ruiten en een deur van het Welzijnshuis aan diggelen heeft geslagen, is opnieuw veroordeeld, voor gelijkaardige feiten. Bij zijn zeventiende veroordeling werd hij gestraft met een effectieve celstraf van acht maanden en een boete van vierhonderd euro.

Op 6 april gooide Gino F. met een steen de glazen voordeur van de woning van een buur in. Hij drong de woning binnen en legde de steen op de tafel. Toen de politie hem vroeg uit zijn woning te komen, weigerde hij. “Ik voel me niet meer op mijn gemak naast zo’n buur”, zei de getroffen buurman. Hij kreeg 150 euro morele schadevergoeding.

De drie vorige veroordelingen leverden Gino F. ook al zestien maanden cel op, onder andere omdat hij een blikje bier naar agenten had gegooid, hen bespuwd, geslagen en gestapt had en omdat hij zijn woede had bekoeld op het venster van een dokterspraktijk met een hamer. Vaak handelt F. onder invloed van alcohol.