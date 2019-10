Véronique De Kock, Stephanie Meire en Elise Crombez hebben er hun carrière aan te danken, maar verkiezing Mannequin-Fotomodel is niet meer Charlotte Degezelle

10 oktober 2019

17u25 0 Roeselare Het is over en uit voor de verkiezing Mannequin-Fotomodel, die decennialang in de rand van de Jaarbeurs georganiseerd werd. Vorig jaar werd de verkiezing ook al geannuleerd, maar nu is het volledig gedaan. “De verkiezing betekende vroeger de lancering van de carrière van verschillende Vlaamse schonen. Voor minder willen we het niet doen”, zegt juryvoorzitter Gilbert Catrysse.

Nadat eerder dit jaar bekend raakte dat er geen nieuwe editie zou komen van Miss Batjesprinses verliest Roeselare nu ook zijn andere verkiezing. Die wordt al jaren georganiseerd in de rand van de Jaarbeurs Roeselare en betekende het startschot van een carrière voor onder andere Evy Gruyaert, Véronique De Kock, Ingrid Seynhaeve, Stephanie Meire en Elise Crombez. Vorig jaar werd al duidelijk dat de organisatie van Mannequin-Fotomodel niet meer zo makkelijk was. Eerst daagden heel wat ingeschreven kandidaten niet op voor de preselectie en daarna zegden nog enkele finalisten af. De verkiezing werd uitgesteld en de organisatie beloofde dat er een vervolg zou komen.

Kapperseditie

Maar drie weken voor de opening van Jaarbeurs Roeselare blijkt nu dat de verkiezing dood en begraven is. “Het was een moeilijke keuze en het is met pijn in het hart, maar het is definitief gedaan met Mannequin-Fotomodel”, vertelt Gilbert Catrysse. “Het werd steeds moeilijker om goeie kandidaten te vinden en we willen niet sukkelen. Even hebben we gedacht gewoon een mooi meisje te verkiezen. Maar als je een verkiezing organiseert, moet je de lat hoog leggen en gaan voor een winnares die een toekomst heeft in het wereldje. Maar dat lukte niet meer”, zucht Catrysse.

“Ik heb de verkiezing al die jaren een fantastische ervaring gevonden, maar helaas is er een tijd van komen en ook een tijd van gaan. We gaan voortaan meer inzetten op de provinciale kapperseditie, die op 3 november al aan haar veertigste editie toe is. Vanaf volgende week gaan we op pad bij zeven West-Vlaamse scholen om de veertig finalisten te selecteren die vervolgens tijdens de finale tonen hoe sterk ze zijn in opsteekkapsels.”

Moeilijk parcours

De verkiezing Mannequin-Fotomodel heeft de voorbije decennia sowieso geen makkelijk parcours doorlopen. Ze begon als Miss Mannequin. In 2001 nam Viviane Audenaert de fakkel over en zij bouwde de verkiezing uit tot TopMannequin, met de nevenconcours TopFotomodel en TopGlamour. Na negen edities besliste Audenaert dat de tijd rijp was voor iets anders. TopModel werd overgenomen door een modellenagentschap, dat van TopModel een nationale verkiezing wilde maken. Het trok in 2011 met de finale naar Gent, maar beloofde het Jaarbeurscomité dat de finalisten voorgesteld zouden worden op de beurs. Die belofte werd uiteindelijk toch verbroken. In 2012 besloot het comité dan zelf maar weer een verkiezing te organiseren, waarbij het terug ging naar de roots van Miss Mannequin. De verkiezing floreerde en groeide. Naast een mannequin ging het comité vanaf 2014 ook op zoek naar een fotomodel en sinds 2016 werden zelfs mannen op de catwalk toegelaten. Toch mocht het niet zijn. Mannequin-Fotomodel 2017 zal voor altijd herinnerd worden als de laatste editie van de verkiezing tijdens Jaarbeurs Roeselare.