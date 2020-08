Vernieuwing bij Vision 21 dankzij en met het oog op de coronacrisis: “Meer ruimte en trainingen één op één en in kleine groep” Charlotte Degezelle

29 augustus 2020

09u04 1 Roeselare De zaakvoerders van Vision 21 hebben de kalme coronaperiode aangegrepen om stevig te investeren. Ze breidden hun sportclub langs de Vierwegstraat uit met Sugar Track, een nieuwe stek voor personal training en trainingen in kleine groepjes, realiseerden een spinningruimte met de allures van een bioscoop en een zone waar nieuwe leden volledig digitaal begeleid worden bij het fitnessen. In het najaar openen ze ook nog Sugar Reset waar de focus op body & mind zal liggen. Bij de vernieuwingsgolf zat de coronacrisis steeds in hun achterhoofd want veilig sporten is de rode draad doorheen de werken.

“Als ik één iets geleerd heb van wijlen Philip Cracco (de flamboyante zakenman met Roeselaarse roots die bekend was door onder andere zijn deelname aan ‘The Sky is the Limit’ en begin dit jaar overleed nvdr.) die hier kwam sporten, dan is het dat hij het verschil gemaakt heeft door in een crisisperiode te investeren”, opent Steve Schrauwen, samen met Nathalie Gheysen zaakvoerder van Vision 21. “Wij zijn in 1996 gestart met Vision 21 en hebben sindsdien niet stil gezeten. Toen corona de kop opstak en onze sector platlegde, hebben wij er dan ook resoluut voor gekozen om heel onze zaak te restylen.”

Eén op één en in kleine groep

In eerste instantie focuste het koppel op de loods naast hun sportclub die ze anderhalf jaar terug kochten en waar ze in het voorjaar van 2019 Sugar Boxing Club openden. “Op 1 september openen we in dezelfde loods ‘Sugar Track”, weet Steve. Miguel Detailleur staat mee aan de wieg van dit initiatief. “Ik ben personal trainer in bijberoep en was op zoek naar een locatie”, duidt Miguel. “Ik trok m’n stoute schoenen aan en contacteerde Steve met de vraag of er een samenwerking mogelijk was. De klik was er direct en samen met de personal trainers van Vision 21 bouwden we het verhaal van Sugar Track uit.” “De insteek is in eerste instantie de veelvuldig gestelde vraag naar één op één personal training en naar trainingen in kleine groepjes”, aldus Steve. “Die vraag wordt zeker gevoed door de coronacrisis. Mensen denken continu aan het bewaren van die afstand. Bovendien zijn er ook veel mensen op zoek naar privacy tijdens het sporten. Dat kunnen we bieden in Sugar Track.” In het najaar wordt ook de derde en laatste ruimte in gebruik genomen. “Daar plannen we ‘Sugar Reset’ of onze body & mind-afdeling met yoga en pilates.”

Bioscoopzaal

Maar ook door het hoofdgebouw van Vision 21 waaide de voorbije maanden een frisse wind. De fervente liefhebbers van spinning zijn de eerste die er wel bij varen. “Spinning is één van onze hoofdactiviteiten. We hebben twee squashterreinen opgeofferd en creëren tegen 1 oktober een ruime spinningzaal waar beleving voorop staat. Er is ruimte voor 45 in plaats van 35 fietsen en de zaal is opgebouwd in verschillende niveaus zoals een bioscoopzaal. Beleving staat er dan ook centraal dankzij verschillende projectieschermen. De Mont Ventoux op fietsen? Het zal kunnen tijdens onze spinninglessen. We kozen in de spinningzaal, opnieuw vanuit het coronaverhaal, voor veel afstand en een veilig gevoel tijdens het sporten.”

Tot slot is er ook goed nieuws voor de beginnende fitnessers. “Voor hen hebben we een specifieke zone ingericht waar ze volledig digitaal begeleid worden. Aan de hand van een polsbandje zullen ze in de fitness instructies krijgen wat ze moeten doen, hoe vaak ze het moeten doen en met welk gewicht”, besluit Steve.

