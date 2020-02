Verlaagde waterdruk tot geen water in de Meiboomwijk Charlotte Degezelle

23 februari 2020

Bewoners van de Kleine Weg, de Meiboomlaan, de Sparstraat, de Kastanjestraat en omgeving kunnen momenteel ervaren dat de waterdruk bij hen thuis te laag is of dat er zelfs helemaal geen water uit de kraan komt. Die storing is een gevolg van een waterlek. De Watergroep doet er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.