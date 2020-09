Verkoop van langste droge worst ter wereld is gestart: “Er is al heel veel verkocht, maar 8,5 kilometer worst is niet weinig” Sam Vanacker

11 september 2020

14u27 2 Roeselare Bij Slager Dries in de Kaaistraat is vrijdagvoormiddag de verkoop van de langste droge worst ter wereld gestart. Samen met Rotary RSL heeft slagerij Dries ondertussen officieel een nieuw wereldrecord beet door een drogeworstenketting te maken van 8.521 meter.

Zowel slager Dries Sentobin als Rotary RSL-voorzitter Claude Duprez blikken tevreden terug op de geslaagde wereldrecordpoging. “Het was intensief, maar we zijn uiteraard heel content dat we erin geslaagd zijn om het vorige wereldrecord te verdubbelen”, zegt Dries. “Maar het werk is nog niet voorbij. Nu komt het erop aan om ook zoveel mogelijk worst te verkopen. Per slot van rekening doen we dit om vzw Victor te steunen.” Claude bevestigt. “Er is al heel veel online besteld en verkocht, maar 8,5 kilometer worst is niet weinig. We hopen vrijdag, zaterdag en zondag alles te kunnen verkopen. Dat is het doel. Als blijkt dat we toch iets over hebben, dan zullen we dat sowieso niet weggooien, maar aan een goed doel schenken.”

Wie nog een deeltje van de langste worstenketting ter wereld in huis wil halen, kan op zaterdag van 9 uur tot 18.30 uur of op zondag van 9 tot 12.30 uur terecht in de tent naast de slagerij. Voor 4 worstjes betaal je 5 euro.