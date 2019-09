Verkoop bouwgrond Klokkeputstraat moet nieuwe groene long in Beitem financieren CDR

24 september 2019

08u46 0 Roeselare Het perceel bouwgrond aan de Klokkeputstraat 27 wordt door de stad verkocht voor 128.000 euro. Dat bedrag zal gebruikt worden om een nieuwe groene zone in het centrum van Beitem te realiseren. De verkoop van de bouwgrond zorgde vorig jaar nog voor protest door de buurt, Natuurpunt en VELT. Zij oordelen dat de Stad haar eigen groenpatrimonium niet mag verkopen.

De gemeenteraad gaf groen licht om de zes are bouwgrond aan de Klokkeputstraat te verkopen tegen 128.000 euro. N-VA-raadslid Siska Rommel wou graag weten wat er met die opbrengst zal gebeuren. “Vorig jaar werd al gezegd dat de opbrengst benut zou worden voor vergroening of bosaanleg”, zegt ze. “Wij willen graag weten hoe het nu precies zit.” Bert Wauters (Groen) herhaalde de bezorgdheid uit het verleden. “De stad verkoopt haar eigen groenpatrimonium. Dat is volgens ons niet aangewezen want er is echt nood aan extra groen in de stad. Hier kon perfect een tiny forrest gecreëerd worden.” Schepen Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat het perceel ruim een jaar te koop stond en er maar één bod binnenkwam. “Het terrein was geschat op 140-155.000 euro, maar er zijn nog heel wat kosten om het terrein bouwklaar te maken. Wij hadden budgettair een opbrengst van 120.000 euro voorzien en zijn dus blij dat er afgeklopt is op 128.000 euro. Met die centen gaan we een nieuw stadspark aanleggen in Beitem. Het geld gaat integraal naar nieuw groen tussen de kerk en de school, naar een groene long tussen de Meensesteenweg en de terreinen van de krachtbal. Aan de Klokkeput is er al vrij veel lintgroen terwijl Beitem nu een echte groenzone krijgt. We hopen volgend jaar te kunnen starten aan de realisatie van het masterplan voor Beitem, zijnde de werken aan de kerk en de school. Gelijktijdig willen we ook die parkzone creëren.”