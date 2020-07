Verken Beitem samen met Visit Roeselare CDR

16 juli 2020

08u07 0

Tijdens de zomer neemt Visit Roeselare je iedere week mee naar een ander leuk plekje in Roeselare. Op zondag 19 juli ontdek je op deze manier Beitem, een wijk in de zuidwesthoek van Roeselare met de allures van een dorp: een kerk, een school, heel wat winkels en cafés. Van zodra je de drukke N32 Roeselare-Menen links of rechts inslaat, kom je ‘te lande’. Tijdens de wandeling geven straatnamen zoals Begijnestraat, Koolbrandersstraat, Meerlaanstraat hun geheimen prijs. Geprikkeld? De wandeling start zondag om 14.30 uur aan de Sint-Godelievekerk aan de Meensesteenweg 719. Deelnemen kost 2,50 euro en houders van een vrijetijdspas betalen 1 euro. Omwille van veiligheidsredenen is inschrijven verplicht. Dit kan tot vrijdag 17 juli om 12 uur via visit@roeselare.be of op 051/26.24.00.