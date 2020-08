Verkeershinder in Mandellaan door asfalteringswerken CDR

01 augustus 2020

Op maandag 3 augustus starten asfalteringswerken in de Mandellaan, tussen de Beversesteenweg en de Herentalslaan. Het huidige wegdek wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe asfaltlaag voorzien. Dit is nodig om te voorkomen dat de huidige barsten en putten in de weg zich verder doorzetten naar de onderliggende lagen. De werkzone tussen de Beversesteenweg en de Herentalslaan wordt volledig afgesloten. De voetpaden blijven wel altijd beschikbaar. Te voet of met de fiets aan de hand kan je daar steeds door. De werken zullen een week duren. Er wordt een omleiding voorzien via de Mandeldreef en Beversesteenweg.