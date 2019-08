Verkeershinder door vernieuwing waterleiding in Rumbeeksesteenweg CDR

23 augustus 2019

Op woensdag 28 augustus starten werken in de Rumbeeksesteenweg. In twee fases wordt de waterleiding en de overkoppelingen vernieuwd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het fietspad aan te leggen in rode klinkers. Vanaf woensdag wordt gewerkt tussen de Blinde Rodenbachstraat tot aan De Karre. In een tweede fase schuiven de werken op naar de zone tussen De Karre en het Groene Herdersgoed. In de richting van Rumbeke blijft doorgang voor het verkeer mogelijk. Richting Roeselare wordt een omleiding via de Blinde Rodenbachstraat en de Groene Herderstraat.