Verkeershinder door herstel vluchtheuvel in Beversesteenweg CDR

06 augustus 2019

Van dinsdag 20 augustus tot en met vrijdag 23 augustus worden herstellingswerken uitgevoerd aan een vluchtheuvel in de Beversesteenweg ter hoogte van supermarkt Okay. De werken worden uitgevoerd door aannemer Crombez. Gedurende de werken zal er eenrichtingsverkeer mogelijk zijn richting stadscentrum. Voor de andere richting moet een omleiding gevolgd worden. Dit via de Mandeldreef en de Mandellaan.