Verkeerscijfers politiezone Riho 2019: "Doelstelling om aantal doden te halveren gehaald." 72% automobilisten te veel op als ze door agenten uit verkeer worden geplukt

05 juni 2020

08u00

Bron: LSI 0 Roeselare In 2019 vielen in Roeselare, Izegem en Hooglede 3 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dat aantal bleef de voorbije 3 jaar zo goed als stabiel en is zowat de helft van het aantal verkeersslachtoffers dat in 2010 nog op de wegen van de politiezone Riho viel. “De doelstelling van de Staten-Generaal om tussen 2010 en 2020 het aantal doden in het verkeer te halveren, is gehaald”, stelt korpschef Curd Neyrinck vast. Tijdens de weekends zijn er niet meer of zwaardere ongevallen dan tijdens de week.

In 2018 kende de politiezone Riho historische lage cijfers op het vlak van verkeersongevallen en zwaargewonden. Het voorbije jaar stegen ze licht maar de algemene tendens is dalend. Elke gemeente van de zone had een dodelijk slachtoffer, er vielen 34 zwaargewonden en 412 lichtgewonden bij 385 ongevallen. Bij het begin van de eeuw werden nog 11 tot 12 doden geteld bij 500 tot 600 ongevallen. “Te wijten aan verschillende factoren”, bedenkt de korpschef. “De auto’s zijn veiliger geworden, de infrastructuur is beter geworden, verkeerscijfers worden structureel geanalyseerd en op ingespeeld en de pakkans is groter geworden.” De Rijksweg (N36) is doorheen de jaren veiliger geworden. In 2019 vielen er slechts 3 zwaargewonden. Ook daar is in 20 jaar tijd het aantal ongevallen gehalveerd. De weekendongevallen volgden dezelfde tendens als de ongevallen tijdens de week. Tijdens het weekend viel in 2019 geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer. Er zijn dan niet meer of zwaardere ongevallen.

72% selectief, 3,4% aselectief

Op het vlak van alcoholcontroles één opvallende vaststelling. Als patrouilles op basis van vermoedens een automobilist uit het verkeer halen, blijkt hij/zij in 72% van die gevallen teveel gedronken te hebben. Bij grote, statische en zichtbare alcoholcontroles is dat slechts 3,4%. “Maar die controles zijn wel belangrijk om automobilisten te blijven sensibiliseren en duidelijk te maken dat er wel degelijk nog controles zijn”, aldus Curd Neyrinck.

Het aantal snelheidscontroles is in 2019 fel gestegen. Dat komt omdat de politiezone haar 4 analoge onbemande camera’s opnieuw ten volle kon gebruiken. Door praktische verwerkingsproblemen was dat de voorbije jaren moeilijker geworden.