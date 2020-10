Verhuis triagepost naar Ardolab maakt grotere testcapaciteit mogelijk CDR

13 oktober 2020

14u58 6 Roeselare De Roeselaarse triagepost voor de Covid-testen verhuist op donderdag 15 oktober van de spoedafdeling van AZ Delta naar het vroegere ‘Ardolab’ in de Ardooisesteenweg 276. De verhuis maakt een grotere testcapaciteit mogelijk.

Bij de start van de coronacrisis in het voorjaar, werd in Roeselare bij de spoeddienst van AZ Delta een triagepost geopend waar dagelijks coronatests worden afgenomen, op doorverwijzing van de huisartsen uit de regio van de huisartsenkring HAMWVL, zijnde Roeselare, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Zonnebeke, Moorslede, Ledegem, Houthulst. Die triagepost verhuist deze week. “Testings zijn belangrijk”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Omdat we de komende maanden zo goed mogelijk voorbereid willen zijn, vroeg ik AZ Delta en de Huisartsenkring om een specifieke testingshub in te richten samen met de stad. Door de verhuizing naar Ardolab kan het aantal tests worden opgetrokken van een gemiddelde van 60 per dag de voorbije weken tot een 150-tal per dag. Het gebouw waarin het lab van AZ Delta was ondergebracht, staat leeg sinds de verhuis van het lab naar de nieuwe campus in Rumbeke. Dankzij de goede samenwerking tussen stad Roeselare, AZ Delta en de huisartsenkring HAMWVL, kon deze verhuis op korte termijn georganiseerd worden.”

Steeds op afspraak

De triagepost bevindt zich in de Ardooisesteenweg 276 . Het is echter niet de bedoeling om op eigen houtje naar de post te gaan. Er wordt enkel gewerkt op afspraak, momenteel uitsluitend via de huisarts (van wacht). Enkel personen met een afspraak kunnen getest worden. Het resultaat van de test krijg je de volgende dag te horen van je huisarts die ook bekijkt welke behandeling je nodig hebt. Je kan het resultaat ook opzoeken via het online platform www.Cozo.be. Patiënten van AZ Delta kunnen het resultaat ook terugvinden in hun dossier via het zorgportaal mijn.azdelta.be.