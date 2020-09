Verhuis naar tijdelijke stek biedt Motena kans om werking dienstencentra coronaproof op te starten Charlotte Degezelle

22 september 2020

15u45 2 Roeselare De drie dienstencentra van Motena, zijnde Schiervelde, De Zilverberg en De Waterdam, vinden tijdelijk samen onderdak in een leegstaand gebouw van AZ Delta langs de Schierveldestraat. Die verhuis, onder de noemer 3DC, moet de bezoekers in tijden van corona toch de kans geven om veilig en in alle comfort opnieuw te genieten van de dienstverlening en nieuwe mensen te leren kennen. “De stroom aan inschrijvingen bewijst dat hier nood aan was”, aldus Nathalie Fieuw, verantwoordelijke bij de Dienstencentra bij Motena.

Door de coronacrisis moesten ook de Roeselaarse dienstencentra de deuren sluiten. Ondertussen kan de werking opnieuw opgestart worden, met ook de start van een nieuw cursusjaar. Maar toch verloopt alles nog steeds niet zoals voorheen. “Zoals steeds staat het welzijn van onze cursisten, bezoekers en medewerkers in onze werking centraal. Daarom verhuisden we de werking van dienstencentra Schiervelde, De Waterdam en De Zilverberg tijdelijk naar een nieuwe locatie om ervoor te zorgen dat we al onze activiteiten met respect voor voldoende afstand en hygiëne coronaproof kunnen organiseren”, vertelt Nathalie Fieuw. “Zo kunnen we het risico op besmetting met Covid-19 beperken. De werking van dienstencentra De Zilverberg in Rumbeke en De Waterdam zijn namelijk normaal ingebed in de gebouwen van de gelijknamige woonzorgcentra. Dienstencentrum Schiervelde stelde daarentegen de gebouwen ter beschikking van het Rumbeekse Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus om ervoor te zorgen dat bezoekers van het dagverzorgingscentrum en bewoners van het woonzorgcentrum niet in contact komen met elkaar in de gebouwen van Sint-Henricus.”

De dienstencentra kunnen terecht in de leegstaande gebouwen van AZ Delta langs de Schierveldestraat 89. “Het ziekenhuis stelt ons deze nieuwe locatie tot halfweg 2021 ter beschikking. We zijn heel dankbaar hiervoor en verwelkomen onze bezoekers hier graag opnieuw onder de tijdelijke naam ‘3DC’. We hebben twee heel grote ruimtes ter beschikking waar op vandaag al de bewegingsactiviteiten zoals yoga en aerobics opgestart zijn. Vanaf 5 oktober trekken we alle registers open en bundelen we hier ook alle taal- en computerlessen en de creatieve activiteiten. Per ruimte kunnen we maximaal 22 personen ontvangen. Straks verhuist ook de fitness van dienstencentrum Zilverberg nog naar hier en we bekijken ook of we straks de maaltijden van dienstencentrum Schiervelde hier kunnen serveren. Wij vliegen er alvast met heel veel zin opnieuw in, en ook onze klanten zijn dolblij dat ze op een alternatieve stek terecht kunnen.”

3DC beschikt over een eigen parking, maar er kan ook geparkeerd worden op de bezoekersparking van KSV Roeselare.