Verhuis AZ Delta naar campus Rumbeke uitgesteld: “In de huidige situatie kunnen we het ziekenhuis niet op een veilige manier in gebruik nemen” Charlotte Degezelle

18 maart 2020

17u58 0 Roeselare Na de officiële opening van de nieuwbouwcampus van AZ Delta is nu ook de verhuis richting die campus uitgesteld door de coronacrisis. Die zou normaliter starten op 21 april en ongeveer een week in beslag nemen, maar wordt nu voor onbepaalde tijd vooruitgeschoven.

De bouw, opening en ingebruikname van de nieuwbouwcampus van AZ Delta loopt allesbehalve van een leien dakje. Tijdens de bouw sneuvelden tijdens een storm in 2014 twee grote bouwkranen, terwijl in 2018 een kraan op de werf kantelde en de Rijksweg versperde. Vorig jaar zette een waterlek dan het gloednieuwe labo onder water en moest de opening uitgesteld worden doordat de bouw niet afgewerkt raakte door een tekort aan mankrachten. Ook 2020 was niet mild voor het ziekenhuis. Een week terug vielen zowel de officiële opening als de opendeur voor medewerkers en het brede publiek in het water door het coronavirus en nu moet ook de verhuis uitgesteld worden voor onbepaalde tijd. “Het grote probleem is dat we de artsen en medewerkers niet de broodnodige opleidingen kunnen geven, zowel door het verbod om met veel zorgverleners samen te komen als door de uitval van medewerkers”, vertelt Kristien Beuselinck, woordvoerder van AZ Delta. “Hierdoor is het onmogelijk om het ziekenhuis op een veilige manier in gebruik te nemen en dat is te allen tijde onze prioriteit. Daarnaast zijn er ook firma’s die door de coronamaatregelen niet verder werken.”

Wanneer de nieuwe campus dan wel in gebruik genomen wordt, en AZ Delta de campussen langs de Wilgenstraat en de Westlaan verlaat, is voorlopig koffiedik kijken. “De volledige planning moet herbekeken worden”, aldus Kristien. “Wanneer dit zal gebeuren is onduidelijk. Eerst moet de coronacrisis bedwongen worden en de situatie genormaliseerd zijn.”