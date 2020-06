Verhuis AZ Delta is vlot afgerond CDR

17 juni 2020

De verhuis van AZ Delta richting nieuwbouwcampus in Rumbeke is volledig achter de rug. Sinds dinsdag 9 juni zijn zo’n 400 patiënten vanuit het centrum van Roeselare naar de nieuwbouw overgebracht. Dinsdag vertrokken de laatste patiënten uit campus Westlaan. Als laatste afdeling is woensdag nog het klinisch laboratorium naar campus Rumbeke verhuisd. Ardolab was in de Ardooisesteenweg gevestigd. Er moet nog wat materiaal worden verhuisd, maar het labo is wel al operationeel. De volledige verhuisoperatie is vlot verlopen.