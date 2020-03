Verhoogde waakzaamheid in rusthuis De Zilverberg door coronavirus Charlotte Degezelle

02 maart 2020

11u38 0 Roeselare “De slachtoffers die overlijden aan het coronavirus zijn vaak mensen met een verzwakte weerstand. We hebben een kwetsbare groep bewoners, dus zijn we extra alert”, zegt directeur Philippe Schollaert van rusthuis De Zilverberg.

Eind vorige week werden in het rusthuis in de Knokuilstraat al affiches met de richtlijnen van de Vlaamse overheid verspreid. “We zorgen ervoor dat zowel onze medewerkers als onze bezoekers goed geïnformeerd zijn”, gaat Philippe verder. “Bovendien staan we ook in verbinding met onze coördinerende en raadgevende arts. Hij houdt zich klaar en als het coronavirus dichterbij komt, zal hij de zorg coördineren. Er is zeker sprake van verhoogde waakzaamheid, maar die was er ook al door de griep. Maar daarvoor kunnen onze medewerkers en onze bewoners zich laten vaccineren en de vaccinatiegraad ligt hier boven de tachtig procent. Voor het coronavirus kan dit nog niet en dat veroorzaakt wel wat onrust. We zijn op ons hoede, maar blijven rustig. We hebben mondmaskers en handschoenen en personeel dat een virus heeft opgelopen, blijft sowieso thuis om onze bewoners te beschermen.”