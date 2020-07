Vergroening zet zich door: De Lijn bestelt 70 hybride bussen bij VDL Bus Roeselare CDR

09 juli 2020

09u18 0 Roeselare VDL, de busbouwer uit Roeselare, mag opnieuw 70 hybride harmonicabussen bouwen voor De Lijn. De groene investering van 37 miljoen euro werd deze week goedgekeurd door de raad van bestuur van De Lijn. “De bestelling kadert in een grotere raamovereenkomst voor de aankoop van zo’n 400 bussen die vorig jaar aan VDL werd toegekend”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

“Met deze nieuwe bestelling van hybride bussen kunnen we de vloot versneld vergroenen en verjongen”, gaat de minister verder. “We hebben immers de ambitie om tegen 2025 in alle centrumsteden louter elektrisch te rijden. De lage emissiezones van Brussel en Antwerpen krijgen voorrang: met de nieuwe bussen kunnen we onze euro 2- bussen volledig op stal zetten en een deel van onze oudere euro 3 - voertuigen uit gebruik nemen.”

Ook stiller

Hybride bussen combineren elektrische batterijen met een dieselmotor. Zo kunnen ze volledig elektrisch rijden over een bepaalde afstand, afhankelijk van de instellingen. De batterij laadt zichzelf op via een start- en stopsysteem. Op de streeklijnen rijden ze hybride, waarbij ze elektrische aandrijving afwisselen met dieselaandrijving. Hybride bussen kunnen bovendien, na aanpassing van de batterij en oplaadinterface, volledig elektrisch rijden. Voorwaarde is wel dat er voldoende laadpalen langs het traject zijn. Dit soort bussen zijn dan ook een flinke stap voorwaarts in de vergroening van het openbaar vervoer. “Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de Vlaamse luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Ze zijn bovendien niet enkel veel milieuvriendelijker, ze rijden ook beduidend stiller.”

De Lijn bestelde in 2019 al een recordaantal groene bussen, goed voor liefst 200 hybrides. “In totaal worden er tussen 2020 en 2022 270 nieuwe hybride bussen verwacht. Bijna één op de drie bussen van De Lijn zal dan groen zijn. Hiermee schakelt de Vlaamse vervoermaatschappij bewust een versnelling hoger om haar wagenpark aan een versneld tempo te vergroenen en te verjongen”, luidt het.