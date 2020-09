Verenigingen krijgen eenmalig gratis plaatsje op Lokaalmarkt Valentijn Dumoulein

15 september 2020

16u26 0 Roeselare Om lokale verenigingen een duwtje in de rug te geven wil Lokaalmarkt Roeselare hen in oktober en november een gratis plaatsje geven. Concreet mogen ze met een standje reclame voor hun werking maken.

De Lokaalmarkt in Roeselare vindt elke vrijdagnamiddag tussen 15 en 19 uur in de voormalige Sint-Amandskerk op het De Concinckplein plaats. “Heel wat mensen krijgen het door de coronacrisis zwaar te verduren, maar ook het verenigingsleven heeft het niet makkelijk”, zegt Melanie Vanstaen van Lokaalmarkt Roeselare. “Fuiven, eetfestijnen en andere fijne bijeenkomsten die doorgaans een aardig centje in de kas opleveren, konden niet plaatsvinden. We willen de lokale verenigingen daarom nu helpen, door ze in oktober of november een gratis plekje op de markt en de nodige logistieke ondersteuning aan te bieden. Jeugdbewegingen en andere verenigingen kunnen dit najaar een vrijdag een kraam inpalmen, om er volledig coronaproof koekjes, gebak, soep of ander lekkers te koop aan te bieden. Onze klanten, allemaal voorzien van een groot hart en een mondmasker, krijgen ze er bij.”

Fijne activiteit

Lokaalmarkt biedt de verenigingen niet enkel onderdak. “Het kan ook een fijne en veilige activiteit worden om al die energie en dat eindeloze enthousiasme weer eens ergens kwijt te kunnen, in een aangenaam en herfstbestendig kader”, aldus Melanie.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via 0485/84.61.19 of melanie@lokaalmarkt.be.