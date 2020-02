Verenigingen gezocht die paasactie NAR willen steunen Valentijn Dumoulein

09 februari 2020

14u28 0 Roeselare De mensen van NieuwjaarsactieRoeselare (NAR) pakken met de steun van de Gilde der Erepoorters en de vzw Rinus op Paasmaandag met een nieuw initiatief uit. Dat meldde voorzitter Jos Muylle tijdens een bedankingsmoment voor de veertig vrijwilligers die met oudejaar het jaarlijks feest in goede banen leidden.

Zaterdagvoormiddag vond er een bedankingsbijeenkomst plaats voor de vrijwilligers. Zij organiseren al sinds eind jaren ’80 een oudejaarsfeest onder het thema ‘Niemand alleen’, voor personen die meestal op de pechstrook van de samenleving stappen. In het gastvrije Ten Elsberge kregen 140 gasten een feestelijk menu met animatie voorgeschoteld. Veertig medewerkers stonden paraat en er was ook sponsoring van de REO-veiling, Soubry, wijnhuis Vandenbulcke, Lutosa en Roger Tanghe. Ook burgemeester Kris Declercq kwam langs om zijn waardering uit te spreken.

Hulp gezocht

Daar meldde voorzitter Jos Muylle dat er op Paasmaandag een nieuw initiatief komt. “Tussen 14 en 17 uur willen we in de tuin van Ten Elsberge een paasbijeenkomst organiseren voor mensen die het niet zo goed hebben in onze samenleving”, zegt hij. “Daarvoor zijn we nog op zoek naar verenigingen en sponsors die op die dag hun steentje willen bijdragen. Enkel de grote lijnen liggen vast, maar we de paashaas komt op bezoek en er zal chocolademelk zijn. We voorzien ook in randactiviteiten, zoals karaoke.” Wie NAR op een of andere manier wil helpen, kan contact opnemen met josmuylle52@gmail.com.