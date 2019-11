Vereenigde Vrienden schuiven aan voor Het Laatste Avondmaal CDR

12 november 2019

Theater Vereenigde Vrienden brengt de zwarte komedie Het Laatste Avondmaal op de planken. Dit op 22, 23 en 24 november in CC De Spil. Het Laatste Avondmaal, dat geregisseerd wordt door Bart Cafmeyer, brengt het verhaal van vijf meisjes in een studentenhome. Na een hevig onweer heeft één van hen motorpech en een vriendelijke truckchauffeur voert haar naar het home. De meisjes nodigen hem uit aan tafel. Daar wordt over van alles en nog wat gediscussieerd. Bij een kleine schermutseling wordt hij echter gedood. De meeste meisjes vinden dat het eigenlijk zijn verdiende loon is: hij had toch wel heel extreme ideeën. Maar ze krijgen de smaak te pakken. Wat als ze elke vrijdagavond iemand uitnodigen om te eten en te praten over het reilen en zeilen van de samenleving? De voorstellingen vinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november plaats om 20 uur, op zondag 24 november om 11 en 18 uur. Kaarten kosten 12 euro, 6 euro voor houders van een Vrijetijdspas. Voor de aperitiefvoorstelling betaal je 14 euro, of 8 euro met Vrijetijdspas. Tickets, voor genummerde plaatsen, zijn te verkrijgen bij de De Spil op 051/26.57.00, aan de balie of via www.despil.be.