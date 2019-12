Verdwijnend België in Trax CDR

02 december 2019

07u18 3 Roeselare Davidsfonds Roeselare haalt auteurs Reinout Bossuyt en Bart Vanacker op donderdag 5 december naar Trax. Het duo komt er een presentatie geven geïnspireerd door hun boek ‘Verdwijnend België’, dat vijftig vergeten plaatsen in ons land belicht.

Van uitgedoofde prachtfabrieken over opgedoekte spoorwegen en verwaarloosde grafmonumenten tot nutteloze werken. Aan de hand van oude luchtbeelden, kaarten van vroeger en nu, foto’s en video’s ontdek je het fascinerende verhaal van een tijd die ooit was. De presentatie start om 20 uur. Leden van het Davidsfonds betalen negen euro, niet- leden dertien euro en met een Vrijetijdspas kom je er in voor 4,50 euro. Inschrijven voor 4 december bij Erik Huyghe op 051/69.06.28 of via erik.huyghe@telenet.be.