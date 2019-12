Verdienstelijke VMS’ers in de bloemen CDR

09 december 2019

15u08 1

Naar jaarlijkse traditie reikte de oud-leerlingenbond van de Vrije Middelbare School (VMS) Ankers uit aan drie verdienstelijke personen. Het eerste Anker was weggelegd voor Justine Cappelle, film- en documentairemaakster en cultureel ambassadeur van de stad Roeselare. Zij werkt momenteel aan de documentaire Over The Top. Hiervoor volgt ze kunstenaar en VMS-oud-leerling Floris Caes. Hij dropte met een drone een kunstwerk op een van de hoogste piramides van Egypte. Met deze documentaire lonkt Justine naar de Verenigde Staten, waar ze haar nieuwste film graag op bekende festivals als Sundance of Tribeca zou krijgen. Ook Pieter Van Landeghem mocht een Anker in ontvangst nemen. Hij is leerkracht in Sint-Rembert Torhout en werd ditjaar bekroond met de prijs Ster van Europa voor zijn inzet voor de internationaliseringsprojecten in zijn school. Tot slot kreeg ook Luc Vanrobaeys een Anker. Hij is al 15 jaar directeur van de eerste graad in de VMS waar hij ook de werking van het secretariaat en de leerlingenbegeleiders aanstuurt, de bouwdossiers van nabij opvolgt en op beleidsmatig en pedagogisch vlak aan de weg timmert.