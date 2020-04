Venalis Veilinghouders neemt Galle Makelaars over Charlotte Degezelle

02 april 2020

10u03 0 Roeselare Venalis Veilinghouders uit Roeselare bundelt de krachten met het Waregemse Galle Makelaars. Venalis is al jaren toonaangevend in het nationale en internationale veilinglandschap en doet nu ook Galle Makelaars het digitale tijdperk betreden.

“Met de krachtenbundeling positioneren we ons nog sterker op het vlak van verkoop van goederen. Beide bedrijven coveren nu de volledige provincie West-Vlaanderen met zijn vele kmo’s en sterke economische bedrijvigheid en leunen dicht aan tegen Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk”, aldus Francis Reynaert, zaakvoerder van Venalis Veilinghouders.

Galle Makelaars werd in 1988 opgericht door Beni Galle en heeft een stevige reputatie in het veilen van rollend materieel en goederen uit de textiels. Daarnaast handelden zij ook grotere faillissementen, bewindvoeringen, WCO’s en overnames af, in nauwe samenwerking met curatoren en advocatenkantoren. Tot op heden klopte Galle Makelaars een openbare veiling nog steeds manueel af met de hamer. Daar komt nu verandering in, dankzij het onlineplatform van Venalis. Online veilen is vandaag de norm geworden en dat weten ze bij Venalis, die naast het afhandelen van afhandelen van faillissementen, vereffeningen, gerechtelijke reorganisaties, bewindvoering, schattingen en overnames ok sterk inzet op stockverkopen, als de beste. Het Roeselaarse veilinghuis werd 16 jaar terug opgericht en bereikt sinds ze online gingen kopers uit heel Europe en zelfs Afrika en de VS. “Venalis en Galle samen op een gezamenlijk onlineplatform staat voortaan voor onmiddellijke actie, dubbele knowhow en expertise, de mogelijkheid om 24 om de klok rond en van waar dan ook ter wereld te bieden, rechtstreeks efficiënt en vertrouwelijk contact met de zaakvoerder, een wereldwijd klantenpotentieel, commerciele ervaringin bijna alle sectoren en verhuis en bewaring van goederen in droge en beveiligde opslagplaatsen. Klanten van Galle kunnen trouwens blijven rekenen op hun gekend gezicht voor de administratie en logistiek blijft zowel Roeselare als Waregem als uitvalsbasis behouden.”