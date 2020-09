Velt werpt z’n licht op permacultuur CDR

24 september 2020

Velt Roeselare organiseert, in samenwerking met DC Ten Elsberge, een voordracht over permacultuur. Op maandag 5 oktober komt Tristan Dewaele naar het dienstencentrum in de Beversesteenweg om toe te lichten wat permacultuur nu precies is, hoe je in harmonie met de natuur kan samenwerken in je eigen tuin, hoe je permacultuur kan toepassen in je eigen tuinontwerp,… De voordracht start om 19.30 en inschrijven kan telefonisch op 051/22.63.72 of via lauredekeerle@myonline.be. Tegelijk dien je de juiste inkomprijs overschrijven op de Velt-rekening BE89 9792 5497 2585 . Velt-leden betalen 8 euro, niet-leden 13 euro. De inkom voor leden met een Vrijetijdspas bedraagt vier euro, voor niet-leden met een Vrijetijdspas 6,50 euro.