Velt leert je winters koken CDR

07 januari 2020

07u57 1 Roeselare Velt Roeselare organiseert een workshop koken volgens het seizoen.

Op maandag 20 januari leert Melanie Vanstaen alle geïnteresseerden winters koken. Denk aan hartverwarmende stoofpotjes, lichte gerechten en hapjes met groenten. De workshop start om 19 uur in De Hagewinde in de Vikingstraat 37. Deelnemen kost vijfentwintig euro voor Velt-leden, niet-leden betalen dertig euro. Voor de volledige reeks van vier workshops, waarbij de andere plaatsvinden op 20 april, 22 juni en 19 oktober, betalen Velt-leden tachtig euro, niet-leden honderd euro. Inschrijvingen zijn pas geldig na een telefoontje of mail naar Laure op 051/22.63.72 of via lauredekeerle@myonline.be en overschrijven op rekeneingnummer BE89 9792 5497 2585 van Velt, in de Pater Pirestraat 9 in Roeselare.