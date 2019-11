Veiling Kapsalon Chic voor Kloen levert net geen 4.000 euro op CDR

18 november 2019

Kapsalon Chic op de Ardooisesteenweg heeft afgelopen weekend hun tiende verjaardag gevierd. Zondag zetten ze de deuren open voor een familiedag en ’s avonds was er in het kader van de Warmste Week een veiling ten voordele van Kloen. Die bracht net geen vierduizend euro in het laatje. Het hoogste bedrag werd neergeteld voor een ontbijt met burgemeester Kris Declercq bij Hotel Mercure, zijnde zeshonderd euro. Maar bijvoorbeeld ook de kans om mee te gaan op een oefenparcours in een racewagen van Team Floral en een vlucht met een dubbeldekker leverden elk 260 euro op, om enkele bedragen te noemen.