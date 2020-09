Veiliger oversteken en meer comfort in het Bergmolenbos Charlotte Degezelle

23 september 2020

08u02 2 Roeselare Samen met de stad Roeselare bouwt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het Bergmolenbos verder uit als stadsbos. Er komen deze herfst extra fietsrekken en zitbanken en er wordt werk gemaakt van veilige oversteken.

Tijdens de Week van het Bos in oktober 2019 werd de recreatieve wandellus voor wandelaars en fietsers geopend inhet Bergmolenbos. “De aanleg van deze paden heeft er voor gezorgd dat het Bergmolenbos al veel meer bekendheid heeft verworven. De toegankelijkheid en de belevingswaarde van het bos is sterk verhoogd en wordt erg gewaardeerd door de bezoekers en recreanten”, weet schepen van Natuur en Bos Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “De stad wil het voor de vele recreanten, zowel te voet als met de fiets, nog aangenamer maken om het Bergmolenbos te bereiken en er te vertoeven. Er zullen in de herfstperiode dan ook extra fietsrekken worden geplaatst. Ook het plaatsen van bijkomende zitbanken wordt opgevolgd.” “Daarnaast sloegen we de handen ineen met het ANB om de wandelroutes in en om het Bergmolenbos een stuk veiliger te maken”, haat schepen van openbare werken en mobiliteit Griet Coppé (CD&V) verder. “Op een aantal locaties waar de wandelpaden van het Bergmolenbos de openbare wegen kruisen, worden in de herfstperiode verkeersremmende ingrepen uitgevoerd. Op deze locaties worden verkeersremmende rammelstroken in kasseien aangelegd, die er voor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer moet afremmen. Op die manier kunnen wandelaars, fietsers en recreanten op een veiliger manier hun traject door het Bergmolenbos afleggen.”

Concreet zal er gewerkt worden in de Babilliestraat op 28 en 29 september. Daarna volgt de Oude Maria’s Lindestraat halfweg oktober. In de Wagenstraat is men ondertussen klaar met de ingrepen. Tijdens de werken kunnen bewoners altijd tot aan hun woning. Voor doorgaand verkeer is er plaatselijk een omleiding voorzien. Ook worden op diverse plaatsen op de bestaande landelijke wegen amfibieëntunnels aangelegd. Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet in de nodige materialen voor de aanleg van deze tunnels. De stad neemt de aanleg ervan voor haar rekening. De tunnels maken deel uit van een biodiversiteitsactie rond de instandhouding en bescherming van amfibieën.