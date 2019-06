Veilig op vakantie vertrekken met motorhome of caravan? De politie helpt! VHS

07 juni 2019

19u56 0 Roeselare Met de vakantie in zicht organiseert de politie van de zone RIHO op 22 en 23 juni een preventieve controle en infodag voor wie er op uit trekt met een motorhome of caravan. Snel inschrijven, is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.

“Het is niet zo evident om met een motorhome of caravan op reis te vertrekken”, zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke. “Alles op een drafje inladen en in de wagen springen, is geen goed idee. Er moet rekening gehouden worden met verschillende aspecten, zoals het laadvermogen, het juiste rijbewijs, snelheidsbeperkingen, enzovoort. Daarom organiseren we een infodag. We stellen de mensen voor om hun voertuig te laden alsof ze op vakantie zouden vertrekken zodat ze op de weegbrug kunnen zien of ze niet te zwaar geladen zijn. Onze mensen zijn beschikbaar om te antwoorden op allerhande vragen. Ze geven ook nuttige tips mee. De tuimelwagen is ter plaatse. Wie dat wil, kan in het voertuig aan den lijve ondervinden hoe het voelt als je met een wagen over de kop gaat. Met ons initiatief willen we niet bijdragen aan de veiligheid van gezinnen met een mobilhome of caravan maar ook van alle andere weggebruikers.”

Controle duurt 15 minuten

Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 22 juni (van 9 tot 17 uur) en op zondag 23 juni (van 10 tot 16 uur) terecht op een speciale lokatie, namelijk de weegbrug bij oprit 6 (aan de N36) van de E403 in Izegem. Die is bereikbaar via de oprit in de richting van Brugge (links afslaan). Inschrijven vooraf (voor maandag 17 juni) is nodig om lange wachtrijen te vermijden. Dat kan via list.pz.riho.verkeer@police.belgium.eu, met vermelding van naam, telefoonnummer, soort voertuig en gewenste datum en uur voor de vrijblijvende controle te vermelden. Elke controle duurt ongeveer 15 minuten. De politie verwacht vanzelfsprekend dat eigenaars alle nodige boorddocumenten meebrengen, zoals het gelijkvormigheidsattest en de bewijzen van inschrijving, verzekering en keuring.