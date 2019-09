Veertiger blijft overlast veroorzaken en veroordelingen opstapelen LSI

25 september 2019

11u29

Bron: LSI 0 Roeselare De 42-jarige man uit Roeselare die in september 2017 met een hamer de ruiten en een deur van het Welzijnshuis in de Rodenbachstad aan diggelen sloeg, is woensdag voor de achttiende keer gedagvaard. Dit keer stond Gino F. terecht omdat hij een deuk in een autodeur sloeg en daarna de automobilist die hem daar op aansprak ook nog een vuistslag gaf. Zoals steeds daagde F. niet op voor zijn proces.

Op 16 april 2019 zat het slachtoffer in Roeselare in zijn geparkeerde wagen toen hij Gino F. met een blik bier in de hand zag komen afwandelen. Zonder enige aanleiding sloeg F. met zijn vuist een deuk in de passagiersdeur van de wagen. Toen het slachtoffer uitstapte, kreeg hij nog een vuistslag. Bij zijn arrestatie weigerde F. alle medewerking met de politie. Hij weigerde een verklaring af te leggen maar mocht na een nachtje in de cel opnieuw beschikken. De voorbije maanden verzamelde Gino F. al 24 maanden effectieve celstraf. De openbare aanklager eiste dit keer nog een extra celstraf van zes maanden. “Hij blijft voor overlast zorgen, vaak onder invloed van alcohol”, aldus het openbaar ministerie. Vonnis op 23 oktober.