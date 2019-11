Veertig peuters geëvacueerd uit kinderopvang na brand

Alexander Haezebrouck

08 november 2019

10u48 1 Roeselare Zo’n veertig peuters zijn vanmorgen omstreeks 9 uur in allerijl geëvacueerd geweest uit kinderopvang Snoezel langs de Westlaan in Roeselare nadat er brand was uitgebroken. De brand was ontstaan aan aan droogkast in de kelder. Niemand raakte gewond.

Plots kwam er vanuit de kelder ook in het kinderdagverblijf Snoezel langs de Westlaan in Roeselare. Alle veertig peuters werden snel in veiligheid gebracht in de tuin van de kinderopvang. De brandweer kon het vuur snel blussen en de schade bleef beperkt. De peuters werden ondertussen overgebracht naar het immokantoor Imfiro aan de overkant van de straat. Na een uurtje konden alle kinderen onder begeleiding van de brandweer opnieuw naar binnen. Omdat door de brand ook rook en roetschade is in de keuken zijn alle ouders verwittigd om hun oogappel te komen ophalen. Het kinderdagverblijf zal normaal eerstdaags opnieuw kunnen openen.