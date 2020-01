Veel zwarte rook maar brandweer hoeft niet te blussen VHS

04 januari 2020

17u51 0 Roeselare Honderden mensen die zaterdagnamiddag in de Noordstraat in Roeselare flaneerden, werden rond vier uur plots opgeschrikt door loeiende sirenes. Er was flinke rookontwikkeling gemeld.

De brandweer snelde met nogal wat volk ter plaatse maar hoefde niet te blussen. “Vanuit de buurt was gemeld dat er aan de achter enkele panden, ter hoogte van het Mexicaans restaurant Noorderhuis”, zegt kapitein Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “Toen we arriveerden, was dat echter al niet meer het geval. Veiligheidshalve hebben we vanuit de ladderwagen een inspectie gedaan vanuit de hoogte maar we hebben niks meer kunnen aantreffen.” Mogelijk werd de rook veroorzaakt door een illegaal gestookt vuurtje. Door de interventie van de brandweer was de Noordstraat plaatselijk een tijdje afgesloten voor alle verkeer.