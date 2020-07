Veel publieke steun voor politieman die skater sloeg: petitie telt nu al duizenden handtekeningen Hans Verbeke

27 juli 2020

16u37 448 Roeselare Het voorval waarbij afgelopen weekend een 39-jarige skater in Roeselare hardhandig werd aangepakt door een politieman, blijft de gemoederen beroeren. Het loopt storm voor de Het voorval waarbij afgelopen weekend een 39-jarige skater in Roeselare hardhandig werd aangepakt door een politieman, blijft de gemoederen beroeren. Het loopt storm voor de petitie waarbij opgeroepen wordt om de motard te steunen . Intussen zijn er bij de politie interne gesprekken geweest met de betrokken medewerker.



Zondagavond werd een petitie online geplaatst om de motorrijder van de politie te steunen. “Hij zette die skater misschien wat hardhandig op zijn plaats, maar het begint tijd te worden dat de politie weer wat gezag krijgt op straat”, zegt de initiatiefnemer. De man is van plan om op termijn de petitie te bezorgen aan de politiezone RIHO, de werkgever van de betrokken motorrijder. Maandag om 16.30 uur, geen volle dag na de lancering, telde de petitie al meer dan 5.000 handtekeningen.

Gesprek met politieman

Zoals bekend, heeft het parket van Kortrijk intussen een opsporingsonderzoek geopend naar de feiten. Daarbij zal voor zowel de politieman als de skater uit Tielt nagegaan worden of ze zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare feiten. Er loopt ook een intern onderzoek. “Ik kan daar niks over kwijt”, zegt zonechef Curd Neyrinck. “Het zijn externe mensen die het onderzoek voeren en het zal misschien wel even duren voor dat afgerond is. In het korps zijn er intussen wel al gesprekken geweest met de medewerker die bij het voorval betrokken was. Met de informatie die we op dat moment hadden, hebben we intussen gekozen voor een gepaste reactie. Meer wil ik daar niet over kwijt, dit is interne keuken. Wij wachten nu op de resultaten van de onderzoeken die zijn opgestart. Als daarna een beslissing moet genomen worden, zullen we ook daar gepast op reageren.”

Focus op de juiste zaken

Curd Neyrinck en zijn medewerkers hebben uiteraard ook de stroom aan reacties - veelal in het voordeel van de motard - gezien op sociale media. “Het is niet aan ons om daar commentaar op te geven. We respecteren ieders mening, maar die reacties en ook de petitie die werd opgestart, zijn lang niet onze eerste bekommernis. Liever steken we energie in het onder controle krijgen van de coronacrisis waarin ook wij als politiedienst een specifieke opdracht hebben. Dat is veel waardevoller dan alle commentaren die nu circuleren.”