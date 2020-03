Veel belangstelling voor stijlgoeroe Jani op Femme Totale Sam Vanacker

07 maart 2020

16u26 0 Roeselare Zes bekende Vlamingen doken zaterdagnamiddag op in de centrumstraten van Roeselare voor een nieuwe editie van shoppingevent Femme Totale, ondertussen een vaste waarde op de kalender van de vzw Shopping & Centrum Roeselare. Vooral voor het stijladvies van Jani kwam er veel volk opdagen in ARhus.

Behalve Jani Kazaltsis, bekend van ‘Zo Man Zo Vrouw’ en ‘Shopping Queens’ op Vijf, waren ook ketnetwrapster Charlotte Leysen, de zussen Guillemine en Ozanne Mertens (van ‘Een frisse start met vtwonen’ op Vitaya), Marcel Vanthilt en Sieg Dendoncker van de partij. De BV’s sloegen vanaf 14 uur hun tenten op in verschillende winkels in het centrum van Roeselare. Wie het advies van Jani wou, moest een ticket zien te bemachtigen voor de stylingworkshop in ARhus. De fans dienden zaterdag overigens wel wat geduld te hebben, want de stijlgoeroe was twintig minuutjes later dan verwacht. Het is al het vijfde jaar op rij dat de vzw Shopping & Centrum Roeselare uitpakt met Femme Totale, een event dat telkens aan Internationale Vrouwendag wordt gekoppeld.