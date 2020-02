Vechtersbazen lokken autistische jongen in verlaten steegje en slaan hem in elkaar: slachtoffer te bang om nog naar school te gaan LSI

14 februari 2020

10u34

Bron: LSI 40 Roeselare De politie is een onderzoek gestart naar een vechtpartij die woensdag plaatsvond in een verlaten steegje achter het station van Roeselare. Een 14-jarige licht autistische jongen uit Izegem kreeg er rake klappen. Het filmpje was viraal gegaan op sociale media, waarna de politie stappen ondernam. “Dit moet stoppen. Weerloze slachtoffers worden meegelokt om afgeslagen te worden”, klaagt de zus van slachtoffer Tyvano V. aan.

Drie vechtersbazen hadden woensdag na schooltijd hun pijlen gericht op een jongen uit Izegem die school loopt aan het BuSo Sint-Idesbald in Roeselare. “Mijn broer is licht autistisch en heeft een ADHD-stoornis”, vertelt zus Stefanie (31). “De daders namen zijn gsm af en lokten hem mee naar een verlaten steegje achter het station. Aan enkele garageboxen aan de achterkant van het station, kreeg hij slagen en schoppen, naar verluidt van een 18-jarige jongen die er plezier in schept weerloze slachtoffers te zoeken en er filmpjes van te laten maken. Met die filmpjes schept hij dan op over zijn gevechtstechnieken. Blijkbaar zijn er zelfs privégroepjes waar zulke filmpjes lustig onder elkaar gedeeld worden. Echt triestig. Maar zijn gsm heeft hij wel terug gekregen.”

Dreigementen

Slachtoffer Tyvano V. kreeg vooral schoppen en slagen in de maagstreek te verwerken en is sindsdien niet meer naar school gegaan. “Hij is te bang”, gaat zijn zus verder. “Bovendien heeft hij last van zijn maag.”

Zulke praktijken moeten stoppen. Het kan toch niet dat jongeren in Roeselare niet meer zonder schrik kunnen rondlopen? Stefanie, zus van slachtoffer

“Zulke praktijken moeten stoppen. Het kan toch niet dat jongeren in Roeselare niet meer zonder schrik kunnen rondlopen? Ik probeer Tyvano gerust te stellen en hem ervan te overtuigen dat de daders hun straf niet zullen ontlopen en de politie haar werk zal doen. Maar makkelijk is dat niet. Hij kreeg op zijn telefoon ook al bedreigingen, net zoals wij. Er is al een filmpje van een Glockpistool doorgestuurd, tal van verwijten,...”

School schorst dader

“Zelfs zonder klacht zouden we dit onderzoeken”, verzekert Carl Vyncke van de politiezone Riho. “We hadden het vechtfilmpje ook al gezien op sociale media. Dat is voldoende om uit eigen initiatief een onderzoek te starten. Van systematische vechtpartijen in afgelegen steegjes hebben we geen weet, maar ook dat zal onderzocht worden.”

Het slachtoffer en een van de daders lopen school in BuSo Sint-Idesbald in Roeselare. Ook daar is de directie op de hoogte van het voorval. “We betreuren dit uiteraard”, reageert directeur Gerrit De Molder. “We hebben al contact gehad met de ouders van de dader en het slachtoffer en hebben ook de leerlingenbegeleiders en het CLB ingeschakeld. We proberen beide partijen te ondersteunen en de situatie te ontmijnen. Als preventieve maatregel heeft de klassenraad besloten de dader tijdelijk te schorsen. Het slachtoffer en zijn ouders worden van elke stap op de hoogte gehouden. We zullen er ook alles aan doen om er voor te zorgen dat het slachtoffer zich weer veilig zal voelen. We voelen ons als school ook verantwoordelijk voor wat er voor en na schooltijd gebeurt.”