VDL Bus Roeselare bouwt 53 elektrische bussen voor Keulen CDR

24 januari 2020

09u44 2 Roeselare Openbaarvervoerbedrijf KVB Keulen heeft 53 elektrische bussen besteld bij VDL Bus & Coach. De bussen zullen gebouwd worden bij VDL Bus Roeselare en straks in de binnenstad van Keulen rijden.

Het nieuwe order betekent een nieuwe stap in de richting van volledige elektrificatie van de busvloot van KVB Keulen. De eerste leveringen staan gepland voor het laatste kwartaal van 2020. “KVB bestelde de eerste elektrische gelede Citea’s bij ons in 2016. De beslissing voor deze vervolgopdracht maakt ons erg trots, want het laat zien dat de voertuigen zich bewezen hebben in het dagelijks gebruik. We zetten onze samenwerking verder en zetten samen met KVB opnieuw een belangrijke stap in de richting van ‘aiming for zero’”, reageert directeur Boris Höltermann van VDL Bus & Coach Deutschland trots.