VDL Bus maakt elektrische bussen voor Leipzig

11 mei 2020

VDL Bus Roeselare, dat vanaf deze week weer volledig operationeel is, mag 21 elektrische bussen met bijbehorende laadinfrastructuur leveren aan de Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), de exploitant van de tram- en busvervoerdiensten in het Duitse Leipzig. De voertuigen worden vanaf eind 2020 geleverd.

Het gaat om bussen van 12 meter lang met drie deuren, waardoor ze ideaal zijn voor het drukkere stads- en streekvervoer. Met inmiddels meer dan 50 miljoen elektrische kilometers op de teller blijft VDL marktleider op het gebied van elektrisch busvervoer. 670 van hun elektrische bussen leggen in heel Europa dagelijks meer dan 130.000 elektrische kilometers af. Ook in Duitsland is de groei enorm. Inmiddels hebben 38 voertuigen in vijf Duitse steden meer dan 2,5 miljoen elektrische kilometers op de teller. Met de toevoeging van Leipzig groeit het zero emissie busvervoer in Duitsland nog sneller.