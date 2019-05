VDAB verhuist naar Pildersweg in Roeselare na jarenlange klachten over geluidsoverlast in Gits: “Tegen 2024 willen we hier onze werking centraliseren” Charlotte Degezelle

24 mei 2019

09u11 0 Roeselare Het VDAB opleidingscentrum voor machinale bouwberoepen is verhuisd naar de Pildersweg in Roeselare na jarenlange klachten over geluidsoverlast in Gits. Die verhuis is pas een eerste stap. De VDAB wil op die site van acht hectare tegen 2024 een mastercampus realiseren. VDAB wil er hun dienstverlening en opleidingen bundelen en verwacht er dagelijks tot duizend mensen.

Jarenlang leidde de VDAB bouwplaatsmachinisten en wegenwerkers op in de Ajoy Van Deurenstraat in Gits, maar de klachten voor geluidsoverlast stapelden zich op en verhuizen leek de enige optie. “We hebben ons opleidingscentrum voor machinale bouwberoepen verhuisd naar de Pilderweg in Roeselare en het terrein in Gits staat nu te koop”, weet Johan Vandevyvere, expert actiecommunicatie bij VDAB. Het centrum leidt je op tot wegenwerker, bekister en bouwplaatsmachinist en leert je werken met een hoogwerker, verreiker, schaarlift, snelopbouwkraan, torenkraan, autolaadkraan. “De nood aan goed opgeleid personeel in de bouwsector is groot”, weet Robert De Clercq, provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen. “Met dit opleidingscentrum centraal in de provincie kunnen we leerlingen en werkzoekenden een goede technische basis aanleren en hen de weg tonen naar de bouwsector. Ook mensen die nu al in de sector werken en nood hebben aan verdere bijscholing kunnen er terecht.”

Mastercampus

De verhuis van Gits naar Roeselare bleek een kans voor VDAB, want het kon er met steun van de Vlaamse regering langs de Pilderweg een terrein van acht hectare kopen. Tegenover het nieuwe opleidingscentrum verrijst tegen 2024 de zogenaamde mastercampus. De start van de werken is gepland voor 2022. “We willen ons opleidingsverhaal hier optimaliseren”, legt Kristof Waelkens, programmamanager van de mastercampus, uit. “In de toekomst willen we verspreid over de provincie nog vooropleidingen organiseren, maar de vervolmaking concentreren we in Roeselare. Welke opleidingen we gaan aanbieden, zijn we aan het onderzoeken met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Er zal geen enkele opleiding stoppen en één nieuwe is nu al een zekerheid: mechanica voor vrachtwagens en bouwplaatsmachines. In het najaar gaan we ook rond de tafel zitten met bedrijven om te horen wat er volgens hen ontbreekt. Dat is het grote voordeel van dit project: we starten met een leeg blad en luisteren naar de economie in West-Vlaanderen. Als VDAB zijn we trekker van dit project, maar we betrekken ook partners, zoals het CVO, Syntra, VTI,... Naast het opleidingsaanbod wordt ook onze dienstverlening, zoals de loopbaanbegeleiding en -bemiddeling, op de mastercampus ondergebracht. We willen ons bovendien niet alleen richten op Vlaamse werkzoekenden, maar onderzoeken ook samenwerkingen met onze Waalse collega’s van Le Forem en onze Franse evenknie Pôle Emploi.”

1.000 cursisten per dag

Dagelijks trekken vijftig cursisten naar de Pilderweg, maar VDAB verwacht dat de mastercampus straks tot duizend mensen per dag over de vloer zal krijgen. “We willen ook ’s avonds opleidingen geven. Niet door VDAB, maar een partner”, weet Kristof. “Duizend mensen per dag is niet niks voor de mobiliteit. Met de wagen zijn we goed bereikbaar dankzij onze ligging aan het afrittencomplex Roeselare Haven. Nu al bieden we gratis fietsen aan het station aan, maar we bekijken nog hoe we het openbaar vervoer tot hier kunnen krijgen. Ook onderzoeken we of we samen met bedrijven in de buurt een kinderopvang kunnen realiseren”, besluit Waelkens.

De bouw van de mastercampus zal ook een impact hebben op de overige infrastructuur in West-Vlaanderen. Nu al wordt bevestigd dat de Roeselaarse sites in de Guido Gezellelaan en de Wijnendalestraat straks afgestoten worden.