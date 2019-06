Varkenskwekers schenken bronzen monument als herinnering aan verdwenen biggenmarkt CDR

12 juni 2019

17u25 0 Roeselare Op het de Coninckplein in Roeselare wordt op vrijdag 14 juni een permanente herinnering onthuld aan de biggenmarkt die decennialang op het plein georganiseerd werd.

De West-Vlaamse Fokvarkens Veiling schenkt Roeselare een monument in de vorm van een mand met biggen. “Zo willen we een brok landelijk erfgoed bewaren en doorgeven aan de jongeren”, vertelt voorzitter André Debruyne van de West-Vlaamse Fokvarkens Veiling. “Het bronzen monument, een creatie van Jaak Vandevelde, wordt op een sokkel geplaatst en op de muur naast de Sint-Amandskerk hangen we tekst en uitleg en foto’s uit de oude doos over de vroegere markt. Die wekelijkse biggenmarkt, in de volksmond beter gekend als de zwijnenmarkt, startte in de jaren ’50. Er werden vooral biggetjes verkocht aan vetmesterijen. Ze werden per acht tot tien tentoongesteld in manden of bakken. Wekelijks was er veel volk op de been, de cafés zaten vol en de buurt werd wel eens vroeg gewekt door het geschreeuw van de biggen tijdens het laden en lossen. Samen met de markt in Sint-Truiden was de Roeselaarse biggenmarkt de langst overlevende. Maar in de jaren ’80 verdween de markt voor veiligheidsredenen en het aanbreken van de periode van de gesloten bedrijven. In 1984 organiseerde ik als toenmalig voorzitter van de nationale vakgroep varkensproducenten nog een laatste biggenmarkt als folkloristisch gebeuren.”

De onthulling start vrijdag om 17 uur. Een delegatie van de Roeselaarse reuzen zal aanwezig zijn en Robrecht Vanhuyse zorgt voor zang en muziek.