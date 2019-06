Vanheede investeert 32 miljoen euro en werft 25 nieuwe personeelsleden aan om Nieuwe Blauwe Zak te kunnen sorteren Charlotte Degezelle

03 juni 2019

16u01 11 Roeselare De introductie van de Nieuwe Blauwe Zak vanaf deze week laat zich voelen bij Vanheede Environment Group. Om de nieuwe pmd-zak te kunnen sorteren, moest Vanheede 7,3 miljoen euro investeren en 25 nieuwe personeelsleden aanwerven. In een volgende fase investeert het bedrijf op de Moorseelsesteenweg nog eens 25 miljoen euro in hoogtechnologische technieken.

De Nieuwe Blauwe Zak is sinds deze week een feit bij één miljoen Vlamingen. Tegen 2021 moeten alle Vlamingen meer plastic sorteren voor recyclage. De nieuwe pmd-zak wordt stapsgewijs uitgerold omdat de sorteercentra aangepast moeten worden om de extra verpakkingen te kunnen verwerken. Daar weet Vanheede Environment Group op de Moorseelsesteenweg alles van. “Tussen 1995 en 2015 sorteerden we jaarlijks twintigduizend ton pmd. Dat gebeurde automatisch, maar wel met manuele nacontrole”, weet Jürgen Desmedt. “De voorbije jaren liepen er enkele proefprojecten die uiteindelijk geleid hebben tot de Nieuwe Blauwe Zak. Om die nieuwe pmd-zakken te kunnen sorteren, moesten we in onze Rumbeekse vestiging al 7,3 miljoen euro investeren om folies en extra harde plastics te kunnen recupereren. Een derde van dit bedrag hebben we bij bedrijven in onze eigen regio gespendeerd. Onze sorteerlijn is nu drie keer zo groot geworden. Er bestaan geen leveranciers van zo'n systeem, dus moesten we de sorteerlijn zelf bedenken.” Vanheede wil voortaan 36.000 ton per jaar sorteren.

Hoogtechnologisch

Terwijl Vanheede sinds 1995 de pmd-zakken herleidde tot negen te recycleren fracties, zijn dat er nu elf. Maar tegen 2021 wil Vanheede gaan naar veertien fracties. “We schatten die investering op 25 miljoen euro”, weet Desmedt. “De sortering gebeurt op een hoogtechnologisch manier, met robots, visuele herkenning en artificiële intelligentie.” Een uitbreiding van het terrein op de Moorseelsesteenweg is hiervoor niet aan de orde. “Maar het zal wel nodig zijn om activiteiten te verschuiven naar andere sites.”

Meer personeel

Het bedrijf, met hoofdzetel in Wervik, investeert niet alleen in robots, maar neemt ook 25 nieuwe werkkrachten in dienst, wat het personeelsaantal in Rumbeke doet stijgen van 40 naar 65. “De meeste mensen zijn al aangeworven”, weet Desmedt. “Woensdag starten de eerste twee ploegen en tegen september wordt een derde ploeg ingeschakeld. De nieuwe personeelsleden worden voor verschillende functies ingezet: invoer van materiaal, het bewaken van de processen en manuele nacontrole.”

Ook na 2021 wil Vanheede blijven investeren in nieuwe technologie gericht op maximale flexibiliteit, recuperatie en kwaliteit.