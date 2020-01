Vandalen laten met brandblussers brandalarm afgaan in ondergrondse parking aan station LSI

03 januari 2020

04u23

Bron: LSI 6 Roeselare Vandalen hebben donderdagnacht het brandalarm van de ondergrondse parking onder het Roeselaarse station doen afgaan.

Rond 3 uur sloegen de vandalen drie glazen kastjes van de brandblussers stuk en spoten ze de brandblusapparaten leeg. Dat veroorzaakte in de parking heel wat stof, waardoor het brandalarm in werking trad. De brandweer snelde massaal ter plaatse, maar kon al even snel weer naar de brandweerkazerne terugkeren. De politie nam een jongeman die in de buurt wat ronddoolde mee voor verhoor. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken of hij verantwoordelijk is voor de vandalenstreken.