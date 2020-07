Vandalen beschadigen kunstwerk Lichtmeridiaan in openluchtmuseum Muze’um L in Roeselare LSI

Op de Zilverberg in Roeselare hebben vandalen het kunstwerk Lichtmeridiaan in het private openluchtmuseum Muze’um L beschadigd. Ze trokken of knipten fluorescerende koorden stuk.

Het vandalisme is door passanten al op zondag opgemerkt. Maandag zag Maarten Callebert van het museum het ook met eigen ogen. “Heel jammer”, vindt hij. “Vijf jaar lang zijn er geen problemen geweest. Ik vraag me af hoe het komt dat er nu plots schade wordt toegebracht. Dit getuigt van weinig respect.”

‘Lichtmeridiaan’ is van de hand van de Roeselaarse kunstenaar Willy Cauwelier. Het visualiseert de lichtmeridiaan 3°7’45’’ die door het museum valt. Aan twee stalen dragers zijn over 50 meter lengte verschillende fluorescerende koorden gespannen. Wie het hoofd tussen de touwen steekt, ziet een lijnenspel en hoort de windmuziek. Het is de bedoeling dat het kunstwerk van Willy Cauwelier in ere hersteld zal worden.

Muze’um L is het geesteskind van Fernand Callebert. Het museum bevindt zich naast zijn woning. Op het middaguur vallen op een zonnige dag de zonnestralen precies doorheen een opening in de muur van de patio. Op de lengtegraad van de lichtmeridiaan staan overal kunstwerken.