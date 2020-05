Vandaal Welzijnshuis en Agentschap Integratie en Inburgering had eerder al bedreigingen geuit LSI

Bron: LSI 0 Roeselare De 40-jarige vandaal die begin maart zeventien ramen van het Welzijnshuis in Roeselare en vier ramen van het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk vernielde, had eerder al bedreigingen geuit. Dat bleek maandag voor de rechter in Kortrijk. Dinu-Marius T. riskeert acht maanden cel voor bedreigingen. Hij zit sinds het vandalisme in de cel.

Omdat begeleiding van de veertiger onmogelijk was geworden, had het Welzijnshuis in Roeselare de samenwerking met de man stopgezet. Hij had eerder ook al medewerkers van het Agentschap in Kortrijk met een mes bedreigd. Begin maart dook hij echter opnieuw op aan het Welzijnshuis in de Gasthuisstraat in Roeselare en bewerkte zeventien ruiten met kasseien. De politie stelde een proces-verbaal op en spoorde de man op. Lang moesten ze niet wachten om hem te klissen. De ochtend nadien ging hij vier ruiten van het Agentschap in Kortrijk met een baksteen te lijf. Daarna trok hij nog naar cvo MIRAS op het Nelson Mandelaplein, waar hij binnen schade aanrichtte. Daar kon hij tot de komst van de politie in bedwang gehouden worden.

Maar ook op 7 februari had het Agentschap al problemen met Dinu-Marius gemeld. Omdat hij niet meer aan de inburgeringscursus mocht deelnemen, uitte hij bedreigingen. ‘Als ik niet aan de cursus mag deelnemen, zal ik het gebouw in brand steken’, had hij meerdere keren gezegd. De openbare aanklager heeft genoeg van voorwaardelijke straffen voor de man en vorderde een effectieve celstraf van acht maanden. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Het proces over de vernielingen volgt op een latere datum. Vonnis in de zaak van de bedreigingen op 15 juni.